Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Bürokratieabbau

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Bürokratieabbau:

"Beamte hangeln sich möglichst wortgenau an den Vorschriften entlang, um keine Fehler zu machen. Verfahren werden so vielfach komplizierter, langwieriger und für Antragsteller frustrierender. Das geht so weit, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen den Papierkram kaum noch bewältigen können, der beispielsweise mit dem Bau einer neuen Fabrik oder einer neuen Anlage zur Energieversorgung einhergeht. Im Ergebnis verlagern immer mehr Unternehmen neue Investitionen ins Ausland, wo es weniger bürokratisch zugeht. Daher ist es dringend notwendig, dass beim Erarbeiten von Gesetzen mehr Praxissinn gewagt wird, ohne die Rechtssicherheit über Bord zu werfen."/yyzz/DP/he