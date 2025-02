Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Bundestagswahlkampf

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Bundestagswahlkampf:

"Einen Winterwahlkampf im Schlafwagentempo hatten viele befürchtet, es ist mitnichten so gekommen. Ganz im Gegenteil: Spätestens seit Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz für eine Abstimmung im Bundestag die Stimmen der AfD in Kauf nahm, ist das Land aufgewacht, die Stimmung polarisiert. Was für eine Auseinandersetzung in der politischen Mitte keine schlechte Voraussetzung ist. Unterschiedliche Haltungen, auch zugespitzte Positionen, sind gut für eine Wahlentscheidung. Warum nicht heftig streiten, politische Grundüberzeugungen aufzeigen - allzu oft war in der Vergangenheit von einem politischen Einheitsbrei die Rede. Das kann man dem Wahlkampf 2025 nun wirklich nicht vorwerfen."/DP/jha