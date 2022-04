Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Mali-Einsatz der Bundeswehr

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum Mali-Einsatz der Bundeswehr:

"Die deutschen Soldatinnen und Soldaten mussten zuletzt das Gefühl haben, sie seien der Regierung in der Hauptstadt Bamako nicht mehr willkommen. Schließlich hatte die Militärregierung russische Söldner der berüchtigten Gruppe Wagner angeheuert, die für Sicherheit im Land sorgen soll. Wenn die europäischen Partner und somit auch die Bundeswehr abzögen, wird Russland dankbar auch diese Lücke füllen, die Europa auch hier hinterlässt. Kremlchef Putin geht es mitnichten darum, einem Land wie Mali zu helfen. Überall da, wo er dem Westen schaden kann, wird er es tun - derzeit mit noch größerer Entschlossenheit als sonst. Womöglich muss die Bundeswehr wegen dieses strategischen Fußabdruckes doch länger auch in Mali bleiben, als vielen in Deutschland lieb ist - erst recht den Angehörigen der Soldaten."/yyzz/DP/men