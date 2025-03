Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Ukraine-Gipfel

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum Ukraine-Gipfel:

"Das Pariser Treffen der Koalition der Willigen belegt, dass sich seit dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Europa einiges tut. Allerdings fehlt es bei der gemeinsamen Antwort aus Paris auf die amerikanisch-russische Annäherung an einem wichtigen Punkt an Einigkeit. Zwar hat Macron eine französisch-britische Mission angekündigt, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Über die Entsendung von Friedenstruppen gab es aber keine Einigkeit. Auch Deutschland bleibt zurückhaltend. Insofern stellt sich die Frage, wie verlässlich die Sicherheitsgarantien aus dieser Runde gegen künftige russische Angriffe sein können. Man muss Zweifel haben."