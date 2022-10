Pressestimme: 'Rhein-Zeitung 'zum Verhältnis von CSU und CDU

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" (Koblenz) zum Verhältnis von CSU und CDU:

Dass Merz sich den Partei- und Fraktionsvorsitz nach der Bundestagswahl gesichert hat, diese Strategie zahlt sich für ihn aus. Die CSU wiederum leidet unter Bedeutungsschwund, seitdem sie keine Ministerposten mehr innehat. Die bundespolitische Wahrnehmung ist parallel zum verlorenen Einfluss gesunken, ihre Protagonisten agieren in der zweiten Reihe. Das macht den bayerischen Löwen zahmer, die CSU ist das, was sie nun mal ist - eine Regionalpartei, die in Berlin ein Alleinstellungsmerkmal genießt. Aber: Wer die Bayern kennt, der ahnt, sie bleiben unberechenbar./yyzz/DP/mis