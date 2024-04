Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur China-Reise des Kanzlers

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur China-Reise des Kanzlers:

"China sei "gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale", heißt es in der China-Strategie, auf die sich die Ampelregierung im vergangenen Sommer nach langen Beratungen und Zoff zwischen Kanzleramt und Außenministerium verständigt hat. In diesem Sinne ist eine Kanzlerreise nach China immer ein schwieriger Balanceakt zwischen der Wahrung wirtschaftlicher Interessen und der Notwendigkeit, an der einen oder anderen Stelle klare Kante zu zeigen. In Sachen Wirtschaft hat sich Scholz entschieden. Hier balanciert er nicht mehr, sondern er ist vom Drahtseil gesprungen und hat sich auf die Seite der Partnerschaft in der Wirtschaft gestellt."/nme/DP/nas