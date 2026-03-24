Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Debatte über eine Steuerreform

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zur Debatte über eine Steuerreform:

"Ein politischer Kompromiss könnte darin bestehen, den Einkommensteuertarif nach rechts zu verschieben, den Spitzensteuersatz also erst bei höheren Einkommen greifen zu lassen. Im Gegenzug könnte er am oberen Ende maßvoll angehoben werden. Zudem wäre eine gerechte Reform der Erbschaftsteuer überfällig, die allerdings nur den Ländern zugutekäme. Da dieser Plan aber negative Signale an Mittelständler senden würde, die Einkommen- und Erbschaftsteuer zahlen, sollten sie im Gegenzug durch den Wegfall des Solis und über eine Unternehmenssteuerreform entlastet werden."/yyzz/DP/men