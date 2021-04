Pressestimme: 'Rhein Zeitung' zur Herstellung von Sputnik in Deutschland

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein Zeitung" zur Herstellung von Sputnik in Deutschland:

"Es spricht wenig gegen den Einsatz des russischen Impfstoffes Sputnik V auch in Deutschland, wenn dieser von der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft und für ebenso unbedenklich wie wirksam erklärt worden ist. Eine solche Erklärung für eine Zulassung steht noch aus. Merkel und Macron ziehen mit Putin selten an einem Strang. Doch der Kampf gegen die Pandemie verbindet Deutschland und Frankreich in diesem Fall mit Russland. Dass der russische Pharmakonzern R-Pharm ab Sommer sein Vakzin Sputnik V im bayerischen Illertissen produzieren lassen will, sollte eher vertrauensfördernd sein."/yyzz/DP/fba