Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur K-Frage bei den Grünen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zur K-Frage bei den Grünen:

"Der Ball liegt nun beim Vizekanzler. Dass er will, liegt auf der Hand. Ob er sich angesichts schlechter Umfragewerte für die Grünen auch traut, ist eine andere Frage. Die Grünen sollten sich schnell festlegen, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ein Selbstläufer für Habeck wird das natürlich nicht, allein schon wegen des teils heftigen Gegenwinds für die Grünen. Auch parteiintern hat Habeck Aufgaben vor sich, denn er ist deutlich schlechter in der Partei vernetzt als Baerbock und tut sich schwer damit, Realos wie Linke gleichermaßen hinter sich zu versammeln. Habeck tut also gut daran, Baerbock im Wahlkampf die Beinfreiheit zu geben, die er für sich gern beansprucht. Er wird sie noch brauchen."/yyzz/DP/men