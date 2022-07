Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Realpolitik der Grünen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Realpolitik der Grünen:

"Der Widerstand gegen die Kernkraft gehörte zur Gründungs-DNA der Grünen. Nun wagt sich jene Partei, die in ihrem Kampf für einen Ausstieg aus der Atomkraft auf die Äcker gegangen ist, auch hier an eine ehemals felsenfeste Position. Längere Laufzeiten für die verbliebenen Atommeiler halten die Grünen auch weiterhin für schlecht, aber sie lehnen sie nicht mehr grundsätzlich ab. Ex-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bringt etwa einen Streckbetrieb von Atomkraftwerken ins Gespräch. Die Grünen wollen so das Land gewappnet sehen, falls auch die Stromversorgung prekär werden sollte. Sollten die Grünen dieses Zugeständnis machen, könnte die FDP an ihrem Nein zu einem Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen nicht länger festhalten."/kkü/DP/nas