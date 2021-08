Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Rolle des Landrats im Ahrtal

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Rolle des Landrats im Ahrtal:

"Egal, wie die Dinge liegen: So wie jetzt geht es nicht weiter. Die Menschen im Ahrtal haben kein Vertrauen mehr in die Spitze der Kreisverwaltung, und mit ihnen einige immerhin hauptamtliche Bürgermeister ebenfalls nicht mehr. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Pföhler ist nicht mehr handlungsfähig, er muss Platz machen. Entweder endgültig durch freiwilligen Amtsverzicht oder mindestens vorübergehend. Platz für diejenigen, die jetzt handeln müssen und so sich selbst und den Bürgern wieder die nötige Sicherheit geben können."/yyzz/DP/he