Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Wohnungsbaupolitik

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Wohnungsbaupolitik:

"Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum für immer breitere Gesellschaftsschichten - längst nicht mehr nur für die Geringverdiener, die es schon seit sehr vielen Jahren in Ballungsräumen extrem schwer haben. Und viel deutet darauf hin, dass die Lage sich in den kommenden Jahren noch verschärfen könnte. Es liegt daran, dass Geywitz' Vorhaben in der Ampelkoalition mitunter an andere, völlig sachfremde Themen gekoppelt wurden, um Deals zu machen. Es wird vor allem der Kanzlerpartei SPD schaden, wenn es beim Bauen in den nächsten Jahren bergab statt bergauf geht. Denn bei chronischem Wohnungsmangel gerät der soziale Frieden in Gefahr. Und das kann niemand wollen."