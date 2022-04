Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Baerbock im Baltikum

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Baerbock im Baltikum:

"Deutschlands zögerliche Haltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine verunsichert die Menschen im Baltikum zutiefst. (...) Baerbock gab sich bei ihrem Besuch der drei baltischen Staaten daher selbstkritisch. Die Sorgen der Balten habe Deutschland zu lange ignoriert. Das wolle sie nun ändern. So sei die Lieferung von schweren Waffen kein Tabu mehr. Ihre Gastgeber werden diese warmen Worte zwar gerne gehört haben. Doch in Berlin schlägt Kanzler Olaf Scholz beim Thema Waffenlieferungen deutlich leisere Töne an. Töne, die man im Baltikum umso lauter hört."/ra/DP/he