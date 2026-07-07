DAX 25.818 +0,1%ESt50 6.398 -0,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,41 +2,0%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.210 -1,3%Euro 1,1439 -0,1%Öl 72,5 +0,7%Gold 4.130 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Bundeshaushalt

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Bundeshaushalt:

"Problematisch ist vor allem die massive Neuverschuldung. Allein im Kernhaushalt sind für 2027 neue Schulden in Höhe von fast 120 Milliarden Euro vorgesehen. Die Folge sind auch steigende Zinskosten, die sich bereits im kommenden Jahr auf rund 42 Milliarden Euro belaufen werden. Ein Haushalt auf Pump ist keine nachhaltige Finanzpolitik, sondern eine riskante Wette auf die Zukunft. Fragwürdig ist zudem die Verteilung der Gelder. Angesichts der russischen Bedrohung sind höhere Verteidigungsausgaben grundsätzlich nachvollziehbar. Doch müssen es schon im kommenden Jahr 110 Milliarden Euro sein? Während bei Klimaschutz und Entwicklungshilfe gekürzt wird, scheint es für die Bundeswehr keine finanziellen Grenzen nach oben zu geben."/DP/jha

Werbung