Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu CDU-Kanzlerkandidat Laschet

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu CDU-Kanzlerkandidat Laschet

Dass Merkel die Wahlkampfarena betrat, ist ein Zeichen für die wachsende Panik in den Reihen der Union. Glaubte man dort anfangs, es gebe einen Automatismus, demzufolge die Merkel-Anhänger umgehend Laschet-Anhänger würden, sah man sich alsbald einem Irrtum aufgesessen. Stattdessen bediente sich Laschet-Herausforderer Olaf Scholz all jener Eigenschaften, die an Merkel geschätzt werden: ihre Sachlichkeit, ihre kühle Analysekraft, ihre Ruhe. Der Griff des SPD-Manns nach der Raute der Kanzlerin treibt Laschet schier zur Verzweiflung./al/DP/zb