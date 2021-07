Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona-Protesten in Frankreich

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona-Protesten in Frankreich:

"Im Gegensatz dazu finden die Corona-Demonstranten keinen Widerhall bei der Mehrheit der Franzosen, was durch zahlreiche Umfragen belegt wird. Die Proteste werden vor allem getragen von wild zusammengewürfelten Gruppen der extremen politischen Ränder, zu denen sich generell Unzufriedene und Verschwörungsgläubige gesellen. Die Gelbwesten waren allerdings erstes sichtbare Ergebnis einer sehr grundsätzlichen gesellschaftlichen Entwicklung. Die schimmert nun auch bei den Corona-Protesten durch und muss den etablierten Politikern große Sorgen machen. Immer mehr Franzosen hegen ein großes Misstrauen gegenüber den sogenannten Eliten im Staat. Deren Prototyp ist in ihren Augen Präsident Emmanuel Macron, der bei seinen politischen Entscheidungen unbeirrt an Werten wie Rationalität und Individualismus festhält. Diesem rationalen Ich stellen die Demonstranten ein soziales Wir gegenüber. Gelingt es nicht, beide Pole miteinander zu versöhnen, stehen der Gesellschaft auch weiter unruhige Zeiten ins Haus./yyzz/DP/he