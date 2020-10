Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona/Winterferien

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona/Winterferien:

"Verkannt wird, welche Probleme eine längere Ferienzeit für die Familien und die Schulen schafft. Die Betreuung der Kinder muss sichergestellt werden, Klassen- und Kursarbeiten müssen verlegt werden. Also: Ab in die Schule! Am besten im Zwiebel-Prinzip gekleidet. Und liebe Politiker: Bitte jetzt nicht Heizpilze für die Klassenräume vorschlagen."/yyzz/DP/nas