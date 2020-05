Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu EU/Rezession

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu EU/Rezession:

"Die Zahlen, die die EU-Kommission mit Blick auf den zu erwartenden Einbruch der Wirtschaft in den 27 Mitgliedsländern vorgelegt hat, verdeutlichen das ungeheure Ausmaß der Krise. Besonders heftig wird es jene treffen, deren Wirtschaftsdaten schon vor der Corona-Pandemie Sorge bereiteten (.) Unter dieser Rezession werden also jene am meisten leiden, die schon in den vergangenen Jahren den Gürtel deutlich enger schnallen mussten. Daraus erwachsen unabsehbare Risiken auch für die demokratischen Systeme dieser Länder. (.) Umso wichtiger ist es, dass sich hierzulande jenseits aller nationalen Lockerungsdebatten die Einsicht durchsetzt, dass die Bundesrepublik ihren Partnern in den kommenden Jahren substanziell helfen muss, und zwar im eigenen Interesse."/yyzz/DP/he