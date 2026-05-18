Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Klimazielen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Klimazielen:

"Das ist eine deutliche Klatsche für die Bundesregierung: Der Expertenrat für Klimafragen sieht Deutschland nicht mehr auf dem Pfad, die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Die Zeiten klimapolitischer Ambitionen sind vorbei. Für uns als Gesellschaft, vor allem für die nachfolgenden Generationen, ist dies ein verheerender Befund. Wenn der Rat kommendes Jahr erneut feststellt, dass der Bund sein Reduktionsziel bis 2030 wohl nicht erreichen wird, muss die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen - so steht es im Gesetz. Zwingen kann der Rat die Politik dazu aber nicht. Schade!"/yyzz/DP/he