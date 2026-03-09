DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Landtagswahl in Baden-Württemberg

10.03.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Landtagswahl in Baden-Württemberg:

"Cem Özdemir hat sehr hohe persönliche Beliebtheitswerte - wie Alexander Schweitzer. Beide sind bekannter als ihre Konkurrenz von der CDU. Im Land kommt es am Ende oft auf den Persönlichkeitsfaktor an. Das spräche für Alexander Schweitzer und gegen Gordon Schnieder. Wer im Moment Wahlen im Land gewinnen möchte, muss zudem Abstand zu seiner Mutterpartei halten. Das hat Cem Özdemir so deutlich praktiziert wie kein Politiker zuvor. Auch Hagel, Schnieder und Schweitzer haben sich von Berlin distanziert. Und doch setzt die CDU Rheinland-Pfalz wie die Parteikollegen aus Baden-Württemberg beim Abschluss der Kampagne auf den Kanzler: am 20. März in Bad Dürkheim."/yyzz/DP/mis