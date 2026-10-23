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Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ministerpräsidentenkonferenz

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ministerpräsidentenkonferenz:

Zum vielleicht letzten Mal hat die Ministerpräsidentenkonferenz getagt, ohne dass die AfD und die Berliner Linke mit am Tisch saßen. (...) Die Runde hat (...) mit zwei strategischen Manövern reagiert. Erstens: Sie hat verdeutlicht, dass sie das Ziel in der Geschlossenheit des gemäßigten Blocks sieht. (...) Botschaft: Wenn es nicht mit den Extremen geht, dann halt ohne sie. Zweitens: Sie lenkt den Fokus weg von der strukturellen Diskussion hin zum Alltag der Menschen. Auch in anderen Ländern hat man "Affordability", also ein bezahlbares Leben, in den Vordergrund der politischen Debatte gelenkt. (...) Botschaft: Wir lassen nicht zu, dass nur noch über die AfD geredet wird, wir lösen die praktischen Probleme der Bürger. Beide Ansätze sind klug./yyzz/DP/mis

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