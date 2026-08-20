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Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Niedrigwasser/Industrie

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Niedrigwasser/Industrie:

"DB Cargo hat nun europaweit 900 geeignete Güterwaggons identifiziert, die sich für Binnenschifffahrt-Ersatzverkehre aufarbeiten ließen, davon 400 in zwei bis sechs Wochen. Fahrzeuge sind dabei nicht das einzige Problem. Deutlich schwieriger als in den Niedrigwasser-Krisen von 2003 und 2018 ist die Bahninfrastruktur-Lage. (...) Mittel- und langfristig wird wohl eine Erkenntnis unvermeidlich sein, die heutige Verkehrspolitiker oft verdrängen. Das Vorhaben, den klimawandelbedingten Wassermangel in den Flüssen durch das Ausbaggern von Fahrrinnen zu bekämpfen, dürfte zum Scheitern verurteilt sein. Das knapper werdende Wasser wird in Zukunft aus vielerlei Gründen zu kostbar sein, um es so schnell wie möglich in Fahrrinnen gen Nordsee zu schicken. Auf Binnenschiffe wird künftig wohl (noch) weniger Verlass sein als früher."/yyzz/DP/stw

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