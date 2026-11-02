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Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Politik/Junge-Ältere

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Politik/Junge-Ältere:

"In vielen europäischen Ländern protestieren junge Menschen gerade. Offiziell für bessere Bildung, aber irgendwie auch ganz generell für eine generationengerechtere Politik. Komisch, dass das so lange gedauert hat. (...) Was sind denn die Erfahrungen, die die Jungen in den vergangenen Jahren in Deutschland machten? In der Pandemie hat man als Erstes die Schulen verriegelt. Die liberale Flüchtlingspolitik hat sich direkt in den Klassenzimmern niedergeschlagen, ohne dass zusätzliches Lehrpersonal eingesetzt wurde. Die jedes Mal katastrophal ausfallenden Pisa-Studien werden einfach hingenommen, während jede Rentendebatte geführt wird, als ginge es ums Überleben der Nation. (...) Das Gute: Die Jugend von heute ist so politisch wie lange nicht. Sie will sich einbringen. (...) Die Linke und die AfD haben diese Chance bereits genutzt. Es ist dringend an der Zeit, dass die Mitte nachzieht."/yyzz/DP/men

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