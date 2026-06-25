DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.604 +0,1%Euro1,1372 ±-0,0%Öl73,83 -1,4%Gold4.003 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird
Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Trump/Ukraine

26.06.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Trump/Ukraine:

"Für Donald Trump scheint das ganze Leben ein Machtkampf zu sein. (...) Trump will unbedingt gewinnen - oder zumindest so tun, als wäre er der Gewinner. (...) Spannend vor diesem Hintergrund sind die Lobeshymnen, die er beim Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte nun auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesungen hat. Also auf jenen Mann, den er im Februar 2025 im Oval Office wie einen Schuljungen ausschimpfte (...). Seit dem Treffen der beiden Staatschefs beim G7-Gipfel in Evian scheint Trump, der Putin-Versteher, seine Sicht auf den Krieg geändert zu haben. Er hat neue Sanktionen gegen Russland abgesegnet und Kreml-Chef Wladimir Putin aufgefordert, einen Deal zu machen. Ob Trumps Umdenken von Dauer ist, ist bei der volatilen Denkweise des US-Präsidenten fraglich. Klar ist aber, dass er mit seinen Aussagen die jüngsten Erfolge der Ukraine anerkennt. Das ist ein gutes Zeichen."/yyzz/DP/stw