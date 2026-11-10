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Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Ukraine-Verhandlungen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ukraine-Verhandlungen:

Vor diesem Hintergrund bergen die Gespräche am Golf eine unerhörte Brisanz. In welcher Form auch immer geht es um die europäische Sicherheitsarchitektur, also darum, wie sicher und frei die Europäer in Zukunft leben können. Dabei gibt es unter diesem Präsidenten, das zeigen dessen jüngste Einlassungen, keinerlei Gewähr, dass die US-Seite in den Gesprächen auch nur ansatzweise die Interessen der Europäer mit im Blick hat. Stattdessen droht im schlimmsten Fall ein Szenario, bei dem nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa zum Spielball, zur Verhandlungsmasse der beiden Großmächte wird. Im Zweifel, so ist zu befürchten, ist Donald Trump bereit, für einen der von ihm so geliebten "Deals" nicht nur die territoriale Integrität der Ukraine zu opfern, sondern auch Europas Interessen und sicherheitspolitische Belange preiszugeben./yyzz/DP/mis

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