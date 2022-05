Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum QUAD-Treffen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum QUAD-Treffen:

"Neben den USA, Australien, Indien und Japan haben sich bis jetzt neun südostasiatische Länder angeschlossen, was rund 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung entspricht. Ein Staat, den diese Länder im internationalen Handel zusehends als Konkurrenten sehen, ist auch hier ausgeschlossen: China. Die Verstimmung darüber in Peking nehmen die Quad-Mitglieder in Kauf - um den zuletzt wachsenden Einfluss Chinas in der Region auf möglichst vielen Ebenen zurückzudrängen. Damit steht die demokratische Welt erstmal gut da - muss nun aber sicherstellen, dass hier Menschenrechtsverletzungen oder sogenanntes Greenwashing auch tatsächlich nicht toleriert werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass es anders käme."/be/DP/he