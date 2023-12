Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Debatte um Wehrpflicht

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Debatte um Wehrpflicht:

"Zum alten Konzept einer allgemeinen Wehrpflicht will ja eigentlich niemand zurück. Allein die Strukturen, um ganze Jahrgänge zu mustern und danach viele dieser jungen Menschen für einige Monate auszubilden und zu beschäftigen, die gibt es gar nicht mehr. (...) Es geht letztlich um die Rekrutierung von Personal. Braucht Deutschland eine schlagkräftige Armee? Angesichts einer prekären Sicherheitslage leider ja. Gewinnt die Bundeswehr in ausreichendem Maß die dafür erforderlichen qualifizierten Freiwilligen? Offensichtlich nicht. Also muss der Dienst attraktiver werden. Die Wehrpflicht aber kann in der Mottenkiste bleiben."/yyzz/DP/he