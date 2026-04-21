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Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Entlastungsprämie

22.04.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Entlastungsprämie:

"Nicht nur aus Arbeitgebersicht ist das Ganze problematisch: In vielen Fällen dürfte, wie in Corona-Zeiten, versucht werden, die Prämie zum Bestandteil einer Tarifvereinbarung zu machen. Allerdings arbeitet nur noch die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag. Die anderen, häufig Menschen mit ohnehin vergleichsweise geringen Einkommen, würden in die Röhre schauen."/yyzz/DP/he