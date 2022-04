Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Impfpflicht

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zur Impfpflicht

Dass die Impfpflicht jetzt vorerst vom Tisch ist, ist eine gute Nachricht. Wir sind in der Pandemiebekämpfung schon viel weiter als oft behauptet wird. 76 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass diese Zahl sogar zu niedrig gegriffen ist, weil - wie so oft in dieser Pandemie

- nur unzureichende Daten vorliegen. Gerade bei den über 60-Jährigen

sind sogar schon knapp 90 Prozent grundimmunisiert. Hinzu kommen unzählige Corona-Genesene. Hätten wir in dieser Situation eine Impfpflicht eingeführt und hätten wir diese dann auch tatsächlich umfassend umsetzen wollen, dann wären wir in große gesellschaftliche Schwierigkeiten geraten. Denn ganz hartnäckige Impfverweigerer hätte auch eine Impfpflicht nicht umgestimmt./kkü/DP/zb