Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Union / Kanzlerkandidatur

Es ist kein gutes Zeichen, dass es Armin Laschet und Markus Söder nicht gelungen ist, selbst für eine Lösung zu sorgen. Der ehrgeizige Söder - dessen Bekenntnis, sein Platz sei in Bayern, schon immer unglaubwürdig erschien - hat dabei die schlechteren Karten, trotz der besseren Umfragewerte. Dass er seinen Hut in den Ring geworfen hat, zwingt die CDU geradezu, im Gegenzug ein Bekenntnis für ihren Vorsitzenden Laschet abzulegen - vermutlich mit der Faust in der Tasche. Denn in der CDU-Fraktion gibt es viele, die gerne Söder auf den Wahlplakaten sehen würden. Käme es aber so, dass die CDU-Parteigranden kein Votum für Laschet abgäben, könnte der Nordrhein-Westfale sein gerade erworbenes Vorsitzendenamt wegen akuten Vertrauensverlustes an den Nagel hängen./ra/DP/mis