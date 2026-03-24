DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.326 +0,9%Euro1,1593 -0,2%Öl99,48 -0,4%Gold4.561 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht? Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht?
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Mitversicherung/Ehegatten

25.03.26 05:34 Uhr

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Mitversicherung/Ehegatten/Krankenversicherung:

"Ein Vorschlag lautet, die beitragsfreie Versicherung von Familienmitgliedern abzuschaffen. Vor 20 Jahren hätte dies einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil viele Familien sich für das Modell Alleinverdiener entschieden, über den die nicht-erwerbstätige Frau mitversichert war. Doch die Zeiten sind vorbei, und es gibt gute Gründe für eine Reform. Damit würden Krankenkassen Zusatzeinnahmen erhalten und Hausfrauen einen Anreiz, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Das wäre nicht nur mit Blick auf die eigene Altersvorsorge günstig, sondern auch angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels sinnvoll."/DP/jha