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Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Umgang mit KI in Deutschland

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Umgang mit KI in Deutschland

Es braucht dringend ein radikales Umdenken, das wegführt von der zu lange herrschenden Verweigerungshaltung. Zugleich ist Besonnenheit ein guter Ratgeber, um nicht jeden KI-Trend mitzumachen. Statt den Menschen Angst einzuflößen, sollten politische Entscheidungsträger und Unternehmer Chancen aufzeigen. Insofern ist es gut, dass mit dem Digitalgipfel und einer neuen KI-Taskforce Tempo reinkommt durch die Bundesregierung. Sie handelt jetzt, doch es kommt angesichts des großen Rückstands auf führende KI-Nationen wie die USA und China reichlich spät./yyzz/DP/zb

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