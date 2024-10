Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Regierungsbildung in Thüringen

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zur Regierungsbildung in Thüringen:

"Es ist eine Situation, in der diese vier Parteien nur verlieren können - es sei denn, sie schaffen es, so gut zusammenzuwirken, dass sie die Menschen von sich überzeugen. In einer Stimmung, in der Politikern mit großem Misstrauen begegnet wird, ist das allerdings unwahrscheinlich. Schaut man auf die unterschiedlichen politischen Positionen und darauf, dass von allen vieren eigentlich nur das BSW zu den Gewinnern der Wahl gezählt werden kann, dürfte es eher auf jede Menge Streit hinauslaufen. Höcke kann sich indes zurücklehnen und abwarten."/yyzz/DP/he