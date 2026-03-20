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Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Wahl in Rheinland-Pfalz

23.03.26 05:34 Uhr

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zur Wahl in Rheinland-Pfalz

Für die SPD ist das Wahlergebnis ein Desaster. Die Parteispitze kann sich auf massive parteiinterne Kritik einstellen: Die einen werden ihr Verrat an einem linken Kurs vorwerfen, die anderen werden das Verschleppen von tiefgreifenden Reformen als Fehler ausmachen. Möglicherweise ist auch eine Parteispitze aus zwei Personen, die für unterschiedliche Kurse stehen, keine gute Ausgangslage in dieser Zeit. Doch die Analyse für die SPD muss tiefer gehen als nur um Personen. Wie kann es sein, dass in Zeiten der Arbeitslosigkeit ausgerechnet die (ehemalige) Partei der Arbeiter nicht punkten kann?/yyzz/DP/zb