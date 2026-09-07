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Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zur Wahl in Sachsen-Anhalt

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zur Wahl in Sachsen-Anhalt

Gibt es nun eine Kanzlerdämmerung? Klar ist: Kanzler Friedrich Merz hatte in der CDU ohnehin schon an Rückhalt verloren und ist geschwächt. Das Ergebnis ist eine Katastrophe für ihn. Ob er noch die Autorität besitzt, den Kurs in Partei und Regierung vorzugeben, wird sich zeigen. Für die Bundes-AfD ist das Ergebnis ein Booster, ein Stück Normalisierung./yyzz/DP/zb

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