Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Bayern ist keine Atommacht

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Bayern ist keine Atommacht:

"Der Ministerpräsident hat offenbar vergessen, dass er nach der Fukushima-Katastrophe als bayerischer Umweltminister zu den glühendsten Ausstiegsbefürwortern mutiert war. Und dass er damals urplötzlich erkannt hatte, dass die beiden Isar-AKW ja in der Einflugschneise des Münchner Flughafens liegen und auch deshalb eine Gefahr darstellten. Kernkraftgegner hatten das schon über Jahrzehnte gesagt. Nun kaschiert Söder auch das Versagen der vorherigen Bundesregierungen, an denen die CSU immer beteiligt war: Diese hatten auf Putins Gas gesetzt, gerade die Christsozialen. Statt sich Atomkraft-Fantasien hinzugeben, sollte sich Söder um den Ausbau der brachliegenden Windkraft in Bayern kümmern. Auch scheint er zu verdrängen, dass Kernenergie weder sauber noch günstig ist. Wo würde beim AKW-Eigenbetrieb das Endlager im Freistaat gebaut werden? Bisher war immer eines ganz klar: Ein Endlager kann überall hin kommen, aber ganz sicher nicht nach Bayern."