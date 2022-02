Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Bildungswesen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Bildungswesen:

"Die Erkenntnis ist nicht neu, die Entwicklung aber besorgniserregend: In einer aktuellen Studie berichtet jeder zweite Schulleiter davon, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Lehrkräfte wegen psychischer oder physischer Krankheiten ausgefallen sind. Im Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie tat das noch jeder dritte Schulleiter. Das Virus und seine schulischen Folgen sind nicht die Ursache dieser Entwicklung, sondern ein Brandbeschleuniger. Das grundsätzliche Problem ist ein anderes: der Mangel an Lehrkräften. Die Abbrecherquote ist notorisch hoch, Studien sprechen von 30 bis 50 oder - je nach Studium und Region - sogar 80 Prozent. Es braucht mehr Begleitung während des Studiums. Und muss es für das Grundschullehramt einen Numerus Clausus geben? Sollten nicht eher die Motiviertesten auch mit einem Abi-Schnitt von 2,x zugelassen werden? Statt föderaler Vielstaaterei und Klein-Klein im Bildungswesen braucht es einen großen Wurf über die Ländergrenzen hinweg."/yyzz/DP/he