Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Bürgergeld als fatales Signal

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Bürgergeld als fatales Signal

Viele haben es längst vermutet - nun belegt eine Studie, dass das von der Bundesregierung eingeführte Bürgergeld fatale Auswirkungen hat. Die staatliche Zahlung, die so vieles besser und sozial gerechter machen sollte, hemmt merklich die Motivation zur Aufnahme einer Arbeit. Seit Einführung des Bürgergelds Anfang 2023 haben 5,7 Prozent weniger Menschen in der Grundsicherung einen Job aufgenommen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ausgerechnet hat. In einem Land, dessen Wohlstand merklich bröckelt und in dem es mittlerweile an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften fehlt, ist das Bürgergeld ein fatales Signal. Überzeugte Bürgergeld-Anhänger unterstellen Kritikern schnell soziale Kälte oder gar fehlende Empathie. Doch Millionen Menschen in der Passivität zu parken, ist nicht nur wenig sozial und respektvoll. Es ist vor allem ungerecht gegenüber denen, die hart arbeiten, es vergiftet das soziale und politische Klima./yyzz/DP/zb