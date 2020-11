Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Corona-Hilfen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Corona-Hilfen:

"Die Hilfen, die die Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht hat, sind notwendig. Eine absolute Gerechtigkeit kann es bei der Verteilung der Gelder aber nicht geben. Hauptkriterium muss die Frage sein, welche Strukturen so gefährdet sind, dass sie verschwinden könnten. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müssen ihre Ausgaben volkswirtschaftlich begründen. Wie schwierig es ist zu entscheiden, welche Strukturen zu stützen sind und welche nicht, liegt auf der Hand. Scholz und Altmaier haben gegen die über die Grundsicherung hinausgehende Hilfe für Solo-Selbstständige entschieden, weil sie davon ausgehen, dass Solo-Selbstständige nach dem Ende der Pandemie einfacher wieder an ihre berufliche Tätigkeit anknüpfen können als Unternehmen, die in die Insolvenz schlittern. Vom Standpunkt der Gerechtigkeit ist das fragwürdig, volkswirtschaftlich betrachtet allerdings richtig."