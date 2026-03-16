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Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu den Kirchenaustrittszahlen

17.03.26 05:34 Uhr

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zu den Kirchenaustrittszahlen:

"Der Mitgliederschwund der Kirchen ist keine Überraschung mehr. Seit Jahren zeigen die Statistiken denselben Trend: weniger Mitglieder, mehr Austritte, weniger Bindung. Und dennoch wirkt es, als hätten die Kirchen diese Realität bis heute nicht wirklich akzeptiert. Dabei ist klar: Sie werden weiter schrumpfen. Das Problem liegt tiefer. Die großen Fragen unserer Zeit werden drängender - Krieg und Frieden, Klimawandel, gesellschaftliche Spaltung. Viele Menschen suchen Orientierung. Doch ausgerechnet hier bleiben die Kirchen oft erstaunlich vage oder mit sich selbst beschäftigt. Gleichzeitig ziehen sie sich immer weiter aus der Fläche zurück. Pfarrstellen verschwinden, Gemeinden werden zusammengelegt, ganze Regionen verlieren jede regelmäßige geistliche Ansprache. Gerade dort aber wäre Kirche besonders nötig. Während die Fragen größer werden, wird die kirchliche Präsenz kleiner. Wer vor allem nach innen schaut, darf sich über diesen Trend nicht wundern."/yyzz/DP/men