Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu den Neujahrsansprachen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu den Neujahrsansprachen:

"In Deutschland muss die Basis derer, die das Land halten und es auf Kurs halten wollen, breiter werden. Deutlich breiter. Wer im Inneren wie im Äußeren geschützt leben und arbeiten will, wer die sozialen und infrastrukturellen Netze nutzen will, der sollte Deutschland grundsätzlich ideell und materiell mittragen. Unsere Gesetze befolgen. Egal, wo er geboren oder aufgewachsen ist. Egal, welchen Pass er hat. Egal, welche Religion oder Weltanschauung er vertritt. Egal, welcher politischer Richtung er zustimmt. Die vernachlässigte Integrationspolitik versäumt es, gegenseitigen Halt als Grundlage für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander durchzusetzen. "Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann." Die Weisheit des Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde gilt unverändert. Es ist an uns und nur an uns, diese Voraussetzungen zu schaffen."/yyzz/DP/he