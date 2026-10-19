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Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu den Protesten in Frankreich

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zu den Protesten in Frankreich:

"Frankreich trägt politische Konflikte seit Jahrhunderten auf der Straße aus. Doch wenn ein Rathaus brennt, wird aus Protest blinde Zerstörung. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Die Wut sollte auch die deutsche Politik alarmieren.

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Denn die Themen sind ähnlich: hohe Lebensmittelpreise, hohe Spritpreise, marode Schulen, kaputte Straßen und verspätete Züge. Jede dieser Erfahrungen nagt am Vertrauen in die Politik.

Deutschland hätte ein Werkzeug gegen den Investitionsstau: das Sondervermögen, in Wirklichkeit bis zu 500 Milliarden Euro neue Schulden. Doch was wird damit konkret besser? Wann? Die Bürger müssen Veränderungen sehen können.

Auch Kanzler Merz muss sich an Ergebnissen messen lassen. Der Frust über ausbleibende Reformen wächst. In Frankreich wird er sich bei der Präsidentschaftswahl 2027 entladen. Deutschland sollte daraus lernen: Solange die Parteien der Mitte im Reformstau verharren, stärken sie die Extremen. Wer den Stillstand verwaltet, organisiert den Zulauf zu den Radikalen."/yyzz/DP/men

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