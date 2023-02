Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Energiepreisbremsen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Energiepreisbremsen:

"Eigentlich müssten bei milliardenschweren Subventionen sofort die Alarmglocken läuten. Genau solch eine bedenkliche Freigiebigkeit bringen die Energiepreisbremsen, die im März offiziell in Kraft treten, mit sich. Die Verbraucher bekommen einen stattlichen Teil ihres Strom-, Gas- und Wärmeverbrauchs preislich gedeckelt - sprich: subventioniert. Die Hilfen erhalten alle, ganz unabhängig von der Bedürftigkeit. Freilich lässt sich vieles an den Preisbremsen kritisieren: Diese hätten früher kommen und gezielter erfolgen müssen. Auch die üblichen Nebenerscheinungen von Subventionen sind eingetreten - wie Mitnahmeeffekte und eine schleichende Gewöhnung daran, dass der Staat bei jeder noch so geringen Widrigkeit schon helfen wird. Nun muss bei allen Beteiligten aber wieder mehr Maß einkehren, die Freigiebigkeit muss ein Ende haben. Denn was bleibt, sind die Kosten. Künftig müssen Preisdeckel und Hilfen jeglicher Art deutlich zurückhaltender eingesetzt werden."/yyzz/DP/he