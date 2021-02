Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Impfstoff-Tempoprämie

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Impfstoff-Tempoprämie:

"Christian Lindner ist in sich gegangen. Nachdem er Ende Dezember noch gefordert hatte, den Impfstoffhersteller Biontech zur Herausgabe der Lizenz für das Vakzin zu zwingen, um die Herstellung des Wirkstoffs zu beschleunigen, hat sich der FDP-Chef wieder auf marktwirtschaftliche Prinzipien besonnen und schlägt nun eine Tempoprämie vor für Pharmakonzerne, die schneller liefern können. Möglicherweise hätte Lindner aber nicht nur nachdenken, sondern einmal bei Biontech in Mainz oder Curevac in Tübingen vorbeischauen sollen. Denn die Unternehmen setzen gerade alles daran, die klinischen Forschungen abzuschließen und die Produktion der Wirkstoffe hochzufahren - und zwar so schnell wie möglich. Der von Lindner erdachte Bonus bringt keine Impfdose früher in die Impfzentren: Die technologischen Voraussetzungen für die Produktion sind hochkomplex, Rohstoffe knapp. Daran könnte auch eine Notzulassung für noch nicht zugelassene Vakzine nichts ändern. So gilt weiter: Sicherheit vor Schnelligkeit."/zz/DP/he