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Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Merz/Rente mit 63

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Merz/Rente mit 63:

Kanzler Friedrich Merz hat recht: Die Rentenreform darf nicht wieder zerredet werden. Wer jetzt einzelne Bausteine herausbricht, gefährdet das wichtigste Reformprojekt dieser Bundesregierung. Dazu gehört auch das Ende der "Rente mit 63". Sie hilft oft gerade jenen, die gesundheitlich noch arbeiten könnten und vergleichsweise gut abgesichert sind. Der erschöpfte Dachdecker oder der Geringverdiener braucht dagegen gezielte Schutzregeln. Merz hat allerdings selbst dazu beigetragen, dass die Debatte aus dem Ruder lief. Er hätte die ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten frühzeitig einfangen müssen. Stattdessen entstand wieder der Eindruck mangelnder Führung. Klar ist auch: Diese Reform wird nicht die letzte sein. Mit steigender Lebenserwartung wird auch die Lebensarbeitszeit steigen müssen. Entscheidend ist deshalb, starre Grenzen aufzubrechen. Wer länger arbeiten will, sollte das flexibel tun können. Wer nicht mehr kann, braucht echte Alternativen. Genau darin liegt die Zukunft der Rente./yyzz/DP/mis

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