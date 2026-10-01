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Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Parteien der bürgerlichen Mitte

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Parteien der bürgerlichen Mitte:

"Deutschland diskutiert über die politischen Ränder. Dabei gerät die Mitte aus dem Blick: Menschen, die arbeiten, Verantwortung übernehmen und nach vorne schauen. Rund 46 Millionen Menschen sind erwerbstätig. Sie erwarten einen Staat, der funktioniert - mit digitalen Behörden und verlässlichen Regeln. Die Union buhlt um Wählergruppen, die FDP hat das liberale Versprechen auf die Interessen weniger verengt. Für die aufgeklärte Mitte bleibt eine politische Leerstelle. Solche Leerstellen bleiben nicht lange frei. Die AfD hat sie mit Wut besetzt. Doch völkisches Denken, antisemitische Entgleisungen und Zweifel an Europas Bündnissen machen sie unwählbar. Deutschland braucht eine neue bürgerlich-liberale Partei, die Freiheit mit Verantwortung verbindet, Leistung anerkennt und den Staat fit für die Dreißigerjahre macht. Die Menschen, die dieses Land tragen, dürfen politisch nicht heimatlos bleiben."/DP/jha

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