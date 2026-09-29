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Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Spahn/Haushaltssausschuss

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Spahn/Haushaltssausschuss:

"Jens Spahn sitzt nach seinem Rücktritt als Fraktionschef im Haushaltsausschuss - und fehlt während der Haushaltsberatungen wegen eines Urlaubs bei einer Sitzung. Das beschädigt Vertrauen. Nach Hybris klingt Kanzler Merz, wenn er jungen Menschen rät, monatlich 50 Euro für die Rente zu sparen. Viele haben dieses Geld nicht übrig. Und wer vom ersten Krankheitstag an ein ärztliches Attest verlangt, sollte an Menschen ohne Hausarzt und an lange Wege auf dem Land denken. Der Strandkorb auf Philipp Amthors Balkon im Kanzleramt ist dagegen eine Petitesse. Doch auch er passt ins Bild einer Berliner Union, die das Gespür für Maß und Wirkung verliert. Ihre Mitglieder vor Ort kennen die Sorgen der Menschen. Die Parteispitze sollte ihnen zuhören. Ein Tankrabatt allein schafft kein Vertrauen. Die Union muss bei sicheren Renten, bezahlbarem Wohnen, Energie, Migration, digitalen Behörden, Pflege und Gesundheit vorankommen. Ob sie Volkspartei bleibt, entscheidet sich an Lösungen für den Alltag."/DP/jha

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