Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Bodensee-Airport

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Bodensee-Airport:

"Dass der Flughafen Friedrichshafen mit dem Rücken zur Wand steht, liegt nicht an Managementfehlern. Es liegt auch nicht an der Corona-Krise und dem so ausgelösten Einbruch der Luftverkehrswirtschaft. Die Pandemie hat die seit langem schwelenden Probleme von Regionalflughäfen nur dramatisch verschärft. Im Kern krankt das Geschäftsmodell von Airports wie dem am Bodensee daran, dass es nicht genügend Reisende, nicht genügend Starts, nicht genügend Landungen gibt, um die Flughäfen kostendeckend zu betreiben. Wenn der Flughafen am Bodensee eine Zukunft haben soll, dann müssen alle, die die Dienstleistung Airport in Friedrichshafen in Anspruch nehmen wollen, gemeinsam einen Plan erarbeiten, wie die Dienstleistung auf Dauer finanziert wird. Denn eines ist klar: Profitabel wird der Betrieb des Flughafens wohl in absehbarer Zukunft nicht werden."/yyzz/DP/he