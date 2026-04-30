Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Drama um den Wal Timmy

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Drama um den Wal Timmy:

"Der Wal Timmy kommt zur perfekten Zeit - für eine Gesellschaft, die lieber Emotionen inszeniert, als Probleme zu lösen. Während Krisen eskalieren, wird ein Tier zur moralischen Bühne: Mitgefühl ersetzt Handlungsfähigkeit. Der Fall legt staatliche Schwäche offen. Zuständigkeiten zerfasern, Verantwortung wird delegiert, Führung bleibt aus. Warum handeln nicht eigene Experten? Wenn schon ein Einzelfall Unsicherheit erzeugt, wie belastbar ist staatliches Krisenmanagement? Gleichzeitig verdrängt Inszenierung die Expertise. Die emotionale Dynamik öffnet Raum für Aktivisten und Selbstdarsteller, deren Legitimation unklar bleibt. Im Kern zeigt sich ein gestörtes Naturverständnis: Ein krankes Tier darf nicht mehr sterben, jeder natürliche Verlauf gilt als Versagen. Eingreifen wird zum moralischen Zwang. Timmy ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom - für eine Gesellschaft im Kontrollverlust und einen Staat, der sich vor Führung drückt."/yyzz/DP/he