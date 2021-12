Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Rückzug von Sebastian Kurz

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung"zum Rückzug von Sebastian Kurz:

Der Stern des Sebastian Kurz ist verglüht. Er war Hoffnungsträger vieler Konservativer auch in Deutschland, doch nun endet die politische Karriere früh. Kurz versprach eine neue Ära, arbeitete aber hinter den Kulissen nach alten Schemata. Und die hießen Kungelei und Kumpanei, der Staatsanwalt ermittelt wegen Korruption. Stilistisch weit entfernt von konservativen Werten, scheiterte Kurz auch an der inhaltlichen Neuausrichtung des Konservatismus. Es gelang ihm nicht, die FPÖ zu zähmen, mit der er koalierte. Er entpuppte sich vielmehr als einer, der dem Volk zu sehr zu Willen sein will - was in der Corona-Krise zum Schlingerkurs führte. Es bleibt die Frage: Wie kann der Konservatismus aus der Krise kommen? Populisten wie der Österreicher Kurz, der Brite Boris Johnson oder gar ex-US-Präsident Donald Trump lieferten keine Antworten. Und die drei Kandidaten der CDU in Deutschland machen wenig Hoffnung, dass sie diese geben können. Doch das ist notwendig, will die Union Volkspartei bleiben./yyzz/DP/mis